SALVO BENANTI: HO INTERVISTATO SCIASCIA. CRAXI, EMILIO GRECO E TANTI ALTRI

Salvo Benanti, torniamo alle tue interviste coi personaggi famosi. Sciascia?

L’ho intervistato il giorno dell’inaugurazione del museo Paolo Orsi. Mentre c’era la cerimonia lui era fuori in un vialetto che fumava. Mi sono avvicinato e gli ho chiesto, un po’ intimorito dalla sua espressione accigliata, se potevo fargli qualche domanda, Certo, ha risposto, basta che non è sulla mafia.

Craxi?

Venne a Siracusa da presidente del Consiglio. Sinceramente non mi ricordo qual era la notizia importante in quel momento. Comunque mi rivolsi a lui chiamandolo compagno Bettino e gli chiesi una battuta sul fatto importante. “Fai tu – mi disse -, resta sul generico, non farmi fare brutta figura”.

Emilio Greco?

Un grande. Abbiamo trascorso una giornata insieme a Villa Politi dove era alloggiato. “A Siracusa c’è una magia indefinibile, qualcosa che si sente dalle sue pietre, dalla sua storia, dagli antichi poeti”, parole di Emilio Greco.

