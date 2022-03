Poco fa la proclamazione della città capitale della cultura del 2024. Ha vinto Pesaro. Brutta scoppola per Siracusa e d’altra parte non si poteva di certo vincere con una città massacrata e ripetutamente ultima per la qualità della vita. Granata e il sindaco del cga dovrebbe trarre subito le conclusioni e andare a casa, soprattutto per dar modo a Siracusa di tornare a vivere e sperare nel futuro.