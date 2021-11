IL PROGETTO DI EDY BANDIERA / APPROVATA LA GRADUATORIA REGIONALE: RISORSE PER 80 MILIONI ALLE IMPRESE AGRICOLE

La notizia è la pubblicazione del decreto che approva la graduatoria regionale circa il la Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 2014/2020. Il bando porta in dote risorse per 80 milioni di euro. Sono tante le aziende siracusane che avranno una boccata d’ossigeno e potranno reinvestire i fondi della Regione. Come si ricorderà nell’aprile 2020 questa misura fu portata avanti dall’assessore regionale all’Agricoltura, il siracusano Edy Bandiera. In un primo tempo Bandiera aveva previsto un budget di 40 milioni per le aziende agricole, ma con la riprogrammazione del novembre 2020 (sempre Bandiera assessore) il finanziamento fu portato ad ottanta milioni. Oggi con la gradujatoria approvata l’iniziativa diventa operativa ed è davvero una bella giornata per l’agricoltura siciliana.