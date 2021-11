EDY BANDIERA: SINDACO IN GIUDIZIO CONTRO I CONSIGLIERI? UN ABOMINIO DELLA DEMOCRAZIA

Edy Bandiera, conosci bene le cose del Comune visto che hai presieduto il Consiglio comunale. Ma si può autorizzare, come ha fatto il cga, una dittatura di due/tre persone con un consiglio comunale sciolto?

Se è accaduto, vuol dire che fino ad oggi in Italia si può. Quello che è veramente assurdo, è che un Sindaco si costituisca in giudizio contro il consiglio comunale della propria città. Quello voluto dai propri cittadini. Un abominio della democrazia e dell’etica politica. Ma è accaduto!

Teatro comunale chiuso di fatto prima per vanità dell’assessore, poi per una gara con requisiti non chiari..

Ok il teatro. Uno scandalo dopo oltre 60 anni di attesa e tanti, tanti soldi spesi. Temo che ne continueremo a vedere delle “belle”, ma non solo il teatro, qui è tutta la città che è chiusa. Una città ripiegata su se stessa e palesemente non amministrata.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE