STEFANIA PRESTIGIACOMO: SBAGLIATO CACCIARE I SIRACUSANI DA ORTIGIA

Stefania Prestigiacomo, ti sarai accorta che la chiusura improvvisata di Ortigia ha causato un danno di notevoli dimensioni al nostro turismo che stava appena provando a riprendersi

Io non sono contraria in linea di principio alla pedonalizzazione di Ortigia. Ovviamente una misura drastica come quella adottata andava accompagnata con la predisposizione di un sistema di trasporto urbano che rendesse il centro storico fruibile anche per i siracusani e non solo per i turisti. Mi spiego meglio. Non puoi adottare un modello di sviluppo in cui Ortigia diventa la disneyland del commercio, dell’intrattenimento, della ristorazione di ogni tipo e poi di fatto cacciare i siracusani dall’isolotto. Il sistema-Ortigia può reggere senza i siracusani forse ora ad agosto che siamo pieni di turisti, ma poi? Di cosa vivranno le centinaia di negozi e ristoranti in un quartiere abbandonato dai sitacusani? Si è passati da un eccesso a un altro.

