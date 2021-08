NON BASTANO GLI ASILI SE NON CI SONO I BAMBINI

Rep: “Siamo lieti che anche Siracusa – dichiara il presidente del Forum delle Associazioni Familiari Salvo Sorbello – sia rientrata nell’ambito dei 453 progetti ammessi nel territorio nazionale a finanziamento per asili nido e scuole dell’infanzia. L’obiettivo deve essere quello di arrivare alla gratuità degli asili nido pubblici e all’aumento dei posti a disposizione dei bimbi nelle scuole dell’infanzia. Tutti questi servizi sono utili ma – prosegue Salvo Sorbello – è indispensabile si favorisca la voglia dei giovani a fare figli. Per sconfiggere il declino demografico, che anche nella nostra zona vede nascere sempre meno bambini, occorre mettere più soldi nelle tasche delle famiglie, aiutando a trovare lavoro, ad acquistare una casa, come avviene peraltro in gran parte d’Europa.

Se ci limitiamo a costruire solo asili nido e scuole dell’infanzia e contestualmente non facciamo ripartire la natalità – conclude il presidente provinciale del Forum Famiglie – il serio rischio è di ritrovarci queste scuole e questi asili non pieni, come peraltro sta già accadendo in parecchie scuole italiane, che vengono chiuse perché non ci sono più bambini”.