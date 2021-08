IL SINDACO CARTA: LA RINASCITA DI MARINA DI MELILLI DIVENTA REALTA’

Rep: Anche Marina di Melilli ammessa al

finanziamento nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Ministero

dell’Interno denominata “Spiagge Sicure 2021”. Un contributo importante

che si somma agli interventi già programmati dall’Amministrazione

comunale che mirano a fare rinascere uno dei luoghi più suggestivi del

territorio. “La rinascita di Marina di Melilli è uno degli obiettivi che

ci siamo posti come Amministrazione, con interventi mirati per la

riqualificazione dell’intera area comunale e la pulizia, con la

recinzione delle aree di proprietà del comune e la nascita di un area

per i bagnanti’’ dichiara il Sindaco Giuseppe Carta.

A questi interventi si aggiunge il finanziamento del Ministero

dell’Interno per il progetto Spiagge Sicure 2021. “Marina di Melilli –

ha proseguito il Sindaco Carta – è una delle tre spiagge della provincia

di Siracusa finanziate dal Ministero per questo importante progetto

sulla sicurezza”. “Una serie di iniziative a tutela dei bagnanti e di

tutti i frequentatori di Marina di Melilli incentrata sulla lotta

all’abusivismo e che prevederà l’istallazione di un sistema di

sorveglianza capace di garantire un più rigoroso monitoraggio degli

eventuali comportamenti illeciti che dovessero riscontrarsi sul nostro

litorale”.

“Una Marina di Melilli pulita, sicura e funzionale – ha concluso il

Sindaco Giuseppe Carta – è sicuramente un regalo a tutti i nostri

concittadini ma anche un biglietto da visita importante per veicolare

innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta turistica del nostro

meraviglioso territorio.