VINCIULLO: PER IL VIA ALLA RSA DI PACHINO APPREZZO IL LAVORO DEL DIRETTORE FICARRA

Rep: Sono particolarmente soddisfatto perché oggi si concretizza un impegno da me assunto nelle scorse Legislature. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Purtroppo, sono passati ben 10 anni per poter inaugurare questa Residenza Sanitaria Assistita, durante i quali ho sempre, con atti parlamentari consultabili, spronato i vari Governi regionali e l’ASP 8 di Siracusa ad attuare quanto disposto dal Decreto Assessoriale del 13 dicembre 2011, approvato dalla Commissione Sanità, di cui ero Segretario, che aveva stanziato 190 Posti Letto, poi confermati dal Decreto Assessoriale 629 del 2017, che, ad oggi, non sono stati aumentati dall’attuale Governo regionale, quindi parliamo di Posti Letto di cui nessun merito può accreditarsi all’attuale Governo. Con il Decreto Assessoriale 629 del 2017, ha proseguito Vinciullo, sono state poste in essere tutte le condizioni per il ritorno della RSA a Pachino, dal momento che, per non perdere i Posti Letto e le assegnazioni previste, la stessa Residenza era stata momentaneamente aperta a Lentini, nel 2012, dove vi erano gli spazi disponibili. Nell’esprimere, quindi, la mia soddisfazione, che è concreta per un lavoro oggettivamente da me svolto e ampiamente documentato, basta vedere tutte le mie interrogazioni parlamentari, gli interventi in Aula e nelle Commissioni Sanità e Bilancio, non posso non apprezzare il lavoro svolto dall’attuale Direttore Generale che, ha concluso Vinciullo, è riuscito a superare tutte le difficoltà che oggettivamente impedivano l’apertura della struttura sanitaria presso l’ex Ospedaletto di Pachino.