IL COMUNE ACQUISTA SPAZI ESTIVI IN SEI ASILI PRIVATI

Rep: Da lunedì sarà possibile accedere agli spazi gioco per bambini acquistati dal Comune negli asili nido privati per il periodo estivo. La fascia di età interessata va da 18 mesi a 3 anni. Con una determina pubblicata stamattina dal settore Servizi sociali – servizi per l’infanzia e i minori –, retto dall’assessore Maura Fontana, sono state individuate le strutture che, rispondendo ai requisti richiesti, potranno accogliere i piccoli per le attività ludiche. Gli asili nido sono un tutto 6 e fanno capo a quattro cooperative: la “Amanthea” mette a disposizione le strutture di via Specchi e via Basilicata; la “Vitasì” ha offerto posti in via Cassia e all’asilo del palazzo di giustizia; la “Nasce un sorriso” in via dei Servi di Maria; la “Casa dei nanetti” in via Corsica. Il Comune, sfruttando i fondi regionali, in fase di rendicontazione si farà carico del costo della frequenza per ciascun bambino con l’acquisto di posti da un minimo di 10 a un massimo di 50 per ogni struttura La frequenza è stabilita fino a 5 ore al giorno e non prevede il servizio mensa.