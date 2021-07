FRANCOFONTE: IN PIAZZA GARIBALDI CON LE DONNE DI CLAUDIA RANDONE

Rep: Si è svolto a Francofonte nel fine settimana appena trascorso il fashion show in piazza Garibaldi dal titolo “Women, questione di donne”. L’evento, che fa parte del calendario dell’estate francofontese organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Francofonte, ha visto come protagoniste le donne di Claudia Randone. La giovanissima stylist francofontese, nonché studentessa dell’accademia di moda “Harim” di Marella Ferrera, ha proposto una rivisitazione del look femminile nei vari periodi. Quella di sabato è stata una serata all’insegna della moda, del ballo e della musica che ha visto protagonisti i giovani. “E’ stato un evento che ha riscosso un grande successo di pubblico e che è stato realizzato da Claudia Randone. La giovane e talentuosa francofontese è giunta al suo terzo evento a Francofonte e ogni anno si mette in gioco superandosi di volta in volta”: hacommentato il sindaco Daniele Lentini. “Il nostro plauso va a lei e a tutti coloro che hanno partecipato alla serata, tra ballerini, artisti e presentatori”. “Come amministrazione e come sindaco, siamo fieri e orgogliosi di aver visto dei giovani mettere in scena uno spettacolo bellissimo. Loro sono il nostro futuro e rappresentano la parte viva e attiva del nostro paese.