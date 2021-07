IL SINDACO CARTA INCONTRA VITTORIO RIBAUDO

Rep: Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo municipale di Melilli, l’incontro tra il sindaco Giuseppe Carta e l’artista Vittorio Ribaudo, la cui opera è considerata tra le più alte e rappresentative del nostro secolo. “Ribaudo – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Carta – è uno dei maggiori esponenti della pittura su legno, ed è capace, sfruttando le nervature del grezzo materiale, di far rivivere nei suoi quadri le atmosfere più genuine della nostra Sicilia”. “Ricevere in dono una sua creazione è dunque un vanto personale e di tutti i cittadini”. “È stato un incontro proficuo nel quale abbiamo gettato le basi per una collaborazione per l’ambizioso progetto di riqualificazione di alcune zone del centro storico di Melilli”.