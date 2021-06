SVR AL SINDACO DEL CGA: NESSUNA DENUNCIA PER LE RUBERIE DEL PATRIMONIO REIMANN

SOLLECITO n. 23 DI SVR AL SINDACO SULL’ABBANDONO DI VILLA REIMANN. ECCO IL TESTO: Con la presente presentiamo il 23° sollecito per un riscontro dell’Istanza del 12 gennaio 2021 per l’affidamento della Casa del Custode di Villa Reimann.Cogliamo anche questa occasione per informarLa di una particolare situazione che interessa il Patrimonio artistico di Villa Reimann.E’ noto che la dotazione artistica facente parte del Lascito di Christiane Reimann è stata custodita per decenni in un ripostiglio presso il comando della Polizia Municipale, fino a quando l’ex Assessore, avv. Giovanni Randazzo, diede via libera alle nostre ripetute sollecitazioni per riportare in Villa la dotazione artistica composta da quadri, ceramiche, argenterie etc. Quando il 12 settembre 2018 la dotazione artistica fu trasferita in Villa mancavano all’appello TRE quadri; due di grande valore ed uno attribuito alla stessa Reimann. Quest’ultimo i Carabinieri del Nucleo TPC di Siracusa lo hanno inventariato presso i locali della polizia Municipale. Di contro furono trasferiti alcuni quadri che nulla hanno a che fare con il Lascito e tra cui spicca un paliotto in legno, raffigurante un Cristo, proveniente da una edicola popolare di una ben nota via di Ortigia (vedi foto). Save Villa Reimann inviò alcune lettere agli Uffici Competenti per verificare tali situazioni, ma non solo non abbiamo ricevuto alcun riscontro ma, e questo riteniamo che sia una cosa più grave, nessuna denuncia di sparizione è stata mai presentata alle forze dell’Ordine da parte dell’Ente Proprietario. Con l’occasione fu appurata anche l’inesattezza dei vari inventari eseguiti dagli stessi Carabinieri, dall’Assessorato alla Cultura, dalla Polizia Municipale che registravano, erroneamente, la mancanza di gioielli, ceramiche ed argenterie che invece Save Villa Reimann ne ha accertato l’esistenza. L’inattività fin qui tenuta dall’Amministrazione Comunale ci induce a conclusioni che evitiamo di sottolineare e ci sprona, semmai, ad avanzare formale protesta per la mancata segnalazione agli Organi investigativi della perdita o della ruberia delle opere d’arte non più presenti. Facciamo voti affinché le Autorità in indirizzo vogliano fare chiarezza su una situazione al limite del lecito. Save Villa Reimann rimane, nonostante tutto, a disposizione per fornire le informazioni del caso.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello