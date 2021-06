GRANATA SEMPRE PIU’ SINISTRO PUR DI RESTARE ASSESSORE

Rep: L’assessore alla Politiche culturali, Fabio Granata, sollecita immediati interventi sulle facciate delle sedi Istituzionali di Inda e Architettura:

“Sono due delle realtà simbolo della diffusione della cultura e della “Bellezza” nella nostra città che, come tali, devono essere coerenti anche nella immagine. Entrando nel piazzale delle Armi del Maniace è inaccettabile lo spettacolo di una facciata in condizioni pietose; così come, risalendo via Cavour e costeggiando la facciata secondaria di Palazzo Greco, si resta indignati.

Si tratta di due scempi nel cuore della città, visibili a tutti, cittadini e viaggiatori. Ma visibili sopratutto dai tanti giovani che frequentano Architettura o l’Accademia dell’Inda e che studiano armonia e bellezza. Questa noncuranza nella gestione del proprio patrimonio e della propria immagine è inaccettabile sopratutto perché si tratta di interventi che richiedono una spesa certo affrontabile. Come Assessore ai Beni culturali della città chiedo che vengano immediatamente eliminate tali brutture e sono costretto a farlo pubblicamente, dopo aver provato ripetutamente in maniera più discreta. E’ vero che la sede di Architettura e’ in attesa di un restauro completo ma ciò non giustifica l’omissione di un intervento che ridia dignità alla sede per ciò che rappresenta. Palazzo Greco invece, dopo il suo completo rifacimento da me voluto ed eseguito ai primi del 2000, non ha più avuto alcuna attenzione da parte della Fondazione”. Conclude Fabio Granata: “Parliamo di interventi che richiedono una decina di giorni di lavoro e una piccola spesa. Se non ora, quando?”.

“Se non ora, quando?”. Lo scrive Fabio Granata mutuando un cavallo di battaglia del Pd quando non era seduto in poltrona e fingeva opposizione pur di avere una poltrona al più presto. Insomma, la mutazione genetica è quasi compiuta, Granata è sempre di più un sinistro, ormai utilizza anche gli slogan dei sinistri. Potenza dalla poltroncina! Ma veniamo al merito su brutture e bellezza secondo il delegato del sindaco del cga. Granata è arrabbiato per le condizioni del retro di Palazzo Greco in via Cavour e per l’ingresso in degrado della facoltà di Architettura al Maniace. Sono due luoghi sporchi, degradati, abbandonati e ci vorrebbe poco per dare loro una nuova dignità. Lo dice Granata e lo condividiamo. Certo, è strano che un difensore della bellezza come Granata non si accorga del bar astronave a un passo dall’ingresso di Architettura al Maniace, una bruttura enorme, una ferita sanguinante alla bellezza del castello di Federico. Leggermente strabico? Non crediamo, è solo leggermente assessore che vuole anche restare tale. Roba da gnomi.