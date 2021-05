FRANCOFONTE INSEGNA A SIRACUSA COME SI RIFANNO LE STRADE

Rep: Non si arresta l’opera di restyling delle strade francofontesi. Nei giorni scorsi sono continuati i lavori di rifacimento del manto stradale. Stavolta tocca alle vie Gramsci, Europa e della Vittoria: si tratta di 3 direttrici principali appartenenti all’area più popolata di Francofonte. Si completa così questa grande opera di rifacimento stradale che punta ad innalzare la qualità di vita dei cittadini francofontesi. Il restyling ha avuto inizio qualche mese da Contrada Passaneto ed è proseguito poi con le altre strade del comune agrumicolo.

Non c’è che dire, anzi c’è da fare i complimenti all’amministrazione di Francofonte. Purtroppo il buon lavoro di Francofonte (nella foto un rifacimento serio di manto stradale in questo comune) mette ancora di più in risalto le porcherie che il sindaco e gli assessori del cga fanno sulle nostre strade. Che poi parlare di strade a Siracusa è un’esagerazione, nel capoluogo ci sono solo trazzere piene di toppe e di asfalto sputato a caso sulla carreggiata. Vergogna. Non c’è verso, dobbiamo cacciarli via.