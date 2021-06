PACHINO: I CARABINIERI SORPRENDONO IN STRADA UN UOMO CHE DOVEVA ESSERE AI DOMICILIARI

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Pachino (SR) ha notato aggirarsi per le strade cittadine un soggetto, 41enne, noto ai militari dell’Arma in quanto sottoposto qualche giorno fa alla misura degli arresti domiciliari, in ottemperanza ad Ordine di Esecuzione per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Siracusa, dovendo scontare la pena detentiva di 10 mesi di reclusione per essere evaso nell’anno 2018. Sottoposto a controllo l’uomo risultava essersi allontanato dalla propria abitazione senza un giustificato motivo è quindi tratto in arresto per evasione. Esperite le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea, il 41enne è stato ricondotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per il reato di evasione. L’attività svolta dai Carabinieri della Stazione è il frutto del quotidiano controllo di tutti i soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, i quali, in caso di accertate violazioni delle prescrizioni imposte, vengono prontamente segnalati all’Autorità Giudiziaria affinché vengano presi provvedimenti in flagranza di reato ovvero valuta la sostituzione della misura in atto con una più adeguata.