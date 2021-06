ERA DISTESO SU UNA PANCHINA ALLA STAZIONE DOPO ESSERE EVASO DAI DOMICILIARI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso dei servizi preventivi, hanno rintracciavano ed arrestato in flagranza di reato, un uomo 55enne di origini campane, ma da tempo residente in provincia di Siracusa, resosi responsabile di evasione dal regime degli arresti domiciliari. Il suddetto è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Siracusa mentre era disteso su di una panchina all’esterno della stessa. Dopo aver appurato di non godere di alcun permesso che legittimasse il suo allontanamento dal luogo scelto per gli arresti domiciliari, i militari lo traevano in arresto. Dalle indagini condotte è emerso che il soggetto stava attendendo il treno, probabilmente per recarsi nella regione d’origine.