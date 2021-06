IL SINDACO DI PALAZZOLO: L’INDA CI IGNORA, PARLA SOLO CON ITALIA

Sindaco Gallo, Palazzolo da sempre è molto amata da tutta la comunità siracusana. Si mangia bene, si compra carne e salsiccia da favola, c’è la pasticceria raffinata, ma qualcosa manca…la pandemia ha influito anche sull’appeal palazzolese?

La pandemia oltre ad essere una catastrofe mondiale ci ha privato delle abitudini più elementari, ci ha tolto la libertà di uscire da casa, di andare a cena con gli amici o di mangiarci a nostro piacimento una specialità in una delle pasticcerie palazzolesi. Palazzolo Acreide è Siracusa, a Palazzolo sono mancati gli amici Siracusani.

Non abbiamo sentito notizie per gli spettacoli dell’Inda giovani che dovrebbe svolgersi nel vostro teatro greco come da tradizione

La pandemia ci ha fermati nel 2019 al XXV festival del Teatro Classico Giovani, speriamo di ripartire nel 2022 e ospitare ad Akrai i giovani di tutto il mondo. Akrai e il suo teatro Greco sono parte integrante dell’INDA, negli ultimi tempi però forse a causa del Covid il CdA dell’INDA e il sovrintendente Calbi preferiscono parlare e programmare solo con il Sindaco di Siracusa.

