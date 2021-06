VINCIULLO: ANCORA RITARDI PER LA VIA DI FUGA DI PALAZZOLO

Rep: I lavori di completamento della via di fuga di Palazzolo dovevano partire da mesi in quanto sono stati aggiudicati, per un importo di 1.209.555,20 euro, rispetto al milione e seicentomila assegnati il 10 settembre 2016, con un notevole risparmio per la Regione Siciliana, ma ancora non sono iniziati, come al solito del resto. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Perché questa perdita di tempo, da me ampiamente denunciata? Semplice, perché, al solito, entro l’esercizio finanziario 2020, la Regione non è riuscita a perfezionare l’impegno ed è stata, ora, costretta a modificare l’accertamento in entrata con una previsione di spesa riferita al biennio 2021/2022, ad ulteriore dimostrazione dell’interesse nei confronti della provincia di Siracusa. Qualcuno, qualche mese fa, ha provato a mettermi il bavaglio, ma, come vedete, non è riuscito minimamente nell’impresa che per le sue povere spalle si è dimostrata un peso titanico. L’occasione del riaccertamento della via di fuga mi da anche la possibilità di parlare del mancato inizio dei lavori della Palazzolo – Giarratana, annunciato la scorsa settimana, ma, ad oggi, non ancora avvenuto, come da foto allegate. Ed allora, come e cosa dobbiamo fare? Semplice, ha concluso Vinciullo, aspettiamo la visita dell’angelo custode e salvatore della provincia di Siracusa che verrà a giorni, con codazzo al seguito, a tentare di spiegare, novelli Pippo Baudo, che lo ha fatto lui e solo lui.