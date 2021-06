DOMANI LA MANIFESTAZIONE / SALVO SALERNO: MUSCIARA RESORT (E IL COMUNE) VIOLANO I DIRITTI DEI CITTADINI

Rep: Musciara Resort e la violazione del diritto dei cittadini di accedere

liberamente e gratuitamente alla battigia del proprio mare.

Ancora una volta, come da cinque anni a questa parte (es.: Cala Rossa, Piazza

d’Armi del Maniace, Talete) il Comitato Ortigia Sostenibile si conferma l’unica

associazione che si batte per i diritti dei cittadini siracusani a poter godere

liberamente del proprio patrimonio ambientale e culturale. E Ortigia

Sostenibile lo fa al posto del Comune e dell’amministrazione comunale, che

per istituto, avrebbero il dovere di garantire quei diritti, mentre, a quanto pare,

l’amministrazione comunale si è particolarmente distinta nella negazione di

quei diritti civici e nella privatizzazione dei più pregiati spazi pubblici.

La responsabilità della negazione della battigia ai cittadini siracusani

appartiene al Demanio Marittimo, per quanto riguarda la disciplina degli spazi

a mare, ma appartiene al Comune, per quanto riguarda invece i varchi di libero

accesso, dalla strada pubblica, fino alla battigia.

Ebbene, in occasione della manifestazione davanti al Musciara Resort di

venerdì 18 giugno, in Riviera Dionisio il Grande, pretendiamo che

l’amministrazione comunale, il sindaco e l’assessore competente, spieghino

alla cittadinanza LE RAGIONI per le quali non abbiano imposto al

concessionario della spiaggia i dovuti varchi pubblici per i cittadini che

vogliono accedere alla battigia senza dover pagare la tariffa al gestore.

Stiamo parlando insomma di rispetto e tutela dei Beni Comuni e, ricordando

quanta enfasi era stata dedicata, a tale argomento, dal Movimento di Lealtà e

Condivisione, vorremmo conoscere quali atti concreti siano stati adottati

dall’assessore all’Ambiente e, in generale, quali siano le motivazioni politiche

che ancora giustifichino il sostegno dato alla Giunta Italia che, al contrario della

tutela dei Beni Comuni, continua tranquillamente a privatizzarli.

avv. Salvo Salerno

Comitato Ortigia Sostenibile