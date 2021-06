IL DOTTOR NINO SCANDURRA: MACCHE’ ESPERIMENTI SUI VACCINI, CI SONO TANTI IMBROGLIONI E/O IGNORANTI

Dedicato a quanti amano lo scandalo non risparmiando il tema delicatissimo dei vaccini. La regola che assicura il Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci si chiama 4ª fase.Riguarda tutti i farmaci dopo la immissione in commercio; quest’ultima avviene successivamente alla Sperimentazione Clinica Controllata (composta da 3 fasi di cui la prima è relativa alla sicurezza, tolleranza, non tossicita, non teratogenicità). La 4ª fase assicura l’obiettivo prioritario e assoluto: la sicurezza nell’uso dei farmaci; la 4ª fase inizia con l’immissione in commercio e non si interrompe mai.Di fatto possiamo dire che la “sperimentazione di 4ª fase”, vale per tutti i farmaci, non si interrompe mai, costituisce il monitoraggio, la sorveglianza, ovvero la così detta, Farmacovigilanza attiva, che coinvolge sia i medici che le persone che assumono i farmaci (non è noto ma vale la pena dire che ciascun farmacoutilizzatore -noi- può fare una segnalazione spontanea di ipotetica, sospetta, reazione avversa al Farmaco sul sito ministeriale AIFA).La 4ª fase serve a farci apprezzare tutte le qualità del farmaco e talvolta capita che dalle segnalazioni possano emergere, persino, nuove indicazioni.In conclusione, chi fa intendere che le industrie farmaceutiche e vaccinali stanno usando la popolazione per i loro scopi sperimentali occulti è volontariamente mendace, è proditoriamente in mala fede. In alternativa può essere un profondo ignorante (questa seconda ipotesi non è meno grave perché, di fatto, è lo stile più diffuso dei tuttologi).Non è come qualcuno ci vuole fare intendere: nessuno sta sperimentando i vaccini su di noi. Tutti sono molto attenti, viceversa, perché si realizzi a pieno la procedura di Farmacovigilanza di 4ª fase.

Nino Scandurra già Direttore Dipartimento del Farmaco ASP 8 Siracusa

Già Responsabile Provinciale Farmacovigilanza.