ARRESTATO UN PREGIUDICATO MENTRE FUGGIVA COL BOTTINO

I Carabinieri della Compagnia di Augusta con l’arrivo dell’estate hanno incrementato il numero delle pattuglie in uniforme ed in abiti civili al fine di contrastare il fenomeno dei furti in appartamento. Nel corso di uno di questi servizi, la decorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Augusta hanno tratto in arresto un pregiudicato augustano 54enne, sottoposto all’obbligo di dimora con il divieto di allontanamento dalla propria abitazione negli orari notturni, mentre tentava di allontanarsi da un’abitazione dove poco prima, forzando e danneggiando la porta di accesso, si era introdotto riuscendo a rubare vari oggetti in oro, della bigiotteria ed altri beni personali, refurtiva successivamente restituita all’avente diritto. L’uomo alla vista dei Carabinieri ha tentato di darsi alla fuga ma prontamente è stato bloccato dai militari che lo hanno condotto presso il locale comando dove dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo aretuseo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.