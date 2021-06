L’AMMINISTRAZIONE DEL CGA FA SALTARE LA COMMEMORAZIONE DI LUCIA ACERRA A VILLA REIMANN

Rep: A causa delle difficoltà burocratiche che purtroppo l’Amministrazione Comunale non ha saputo risolvere, la prevista commemorazione della Prof.ssa Lucia Acerra, che doveva svolgersi il 25 prossimo alle ore 18.00 presso Villa Reimann, è da ritenersi annullata. Marcello Lo IaconoDifficoltà burocratiche che l’amministrazione non ha saputo risolvere? Cioè non si ricorda una grande siracusana nella sua amata Villa Reimann perché chi amministra dimostra coi fatti il suo crudo cinismo. Tutto il cordoglio, l’affetto e la stima manifestati da Italia e Granata al momento della scomparsa di Lucia Acerra erano quindi finti. Non ci sono difficoltà per una commemorazione in una proprietà comunale. È una scelta in malafede? Noi la pensiamo così! L’Acerra in vita aveva contestato aspramente questi barbari che stavano distruggendo la storia e il patrimonio immenso di Siracusa. Oggi salta la sua commemorazione a Villa Reimann e non crediamo davvero che questo mancato rispetto sia dovuto al caso. Fino a prova contraria.