I NUOVI BARBARI ORA VOGLIONO DISTRUGGERE LA MARINA

Dicono gli assessori Maura Fontana e Fabio Granata sulla Marina: “Abbiamo deciso di intervenire in un’area non di nostra competenza ma che rappresenta uno dei biglietti da visita della città per eliminare l’attuale degrado. Tra gli interventi previsti, l’eliminazione delle mattonelle staccate e la realizzazione di un riempimento con cemento lisciato, il livellamento e l’omogenizzazione cromatica dell’area pedonale. Tutto questo in attesa di un importante intervento da parte della Regione Siciliana competente sull’area. Un intervento al quale abbiamo lavorato per mesi e che darà definitivamente lustro e decoro alla Passeggiata della Marina”.

Sono anni che la Marina è in degrado e il sindaco del cga, l’uomo solo al comando, se ne è sempre fregato. Per essere esatti prima Garozzo e poi lui hanno fatto orecchie da mercante nonostante decine di segnalazioni. Garozzo e Italia però in Ortigia hanno pensato ad altro: All’autoscontro al piazzale poste, alla pista di ghiaccio a Fonte Aretusa, al lido che ha coperto i Sette Scogli, luogo cult della città, al bar astronave davanti al castello di Federico, a 125mila euro per due cessi al molo S Antonio. Operazioni ricche, non quei quattro spiccioli necessari a ripavimentare la Marina. Eppure i siracusani amano “a Marina” che peraltro è un sito turistico eccezionale, un sito che dovrebbe mobilitare lo sceriffo e i suoi aiutanti. Invece no. Oggi, dopo otto anni di chissenefrega, solo due aiutanti messi in sella dal cga possono parlare di “eliminazione delle mattonelle staccate e la realizzazione di un riempimento con cemento lisciato”. Una porcheria insomma, meglio nulla. Verde eliminato in mezza città, piazza Adda con l’aiuola villana, piazza Euripide rasa al suolo, la Marina con le toppe. Come diceva Lucia Acerra: Chi salva Siracusa dai nuovi barbari?