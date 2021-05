PACHINO SENZA ACQUA E MARZAMEMI INVASA DAI LIQUAMI

Rep: L’arrivo della bella stagione ripropone le solite gravi emergenze della nostra città: lo sversamento di ingenti quantità di liquami a Marzamemi e la carenza di acqua potabile per la gran parte della città. Nonostante gli interventi in corso sulla conduttura fognaria a Marzamemi, il problema dello scarico reflui non sembra avere soluzione adeguata almeno nel breve periodo. Siamo vicini a tutti gli operatori che hanno aspettato mesi per poter ripartire dopo il lungo periodo di chiusura delle attività, così come siamo vicini a tutti i nostri concittadini, che si vedono privati di un bene primario come l’acqua potabile pur pagando in larga parte le cospicue tariffe. La candidata Sindaca Petralito e tutta la coalizione che la sostiene è cosciente dell’immane lavoro che attende la futura amministrazione. Occorre lavorare senza sosta e in maniera fattiva per garantire i servizi essenziali a tutti. Questa è la scommessa che attende tutti noi pachinesi. Noi non ci tiriamo indietro. Non servono proclami ma risposte serie e concrete, per non minare lo sviluppo del settore turistico e per non rendere ancora più difficile la vita quotidiana delle famiglie. Gli sversamenti dalla condotta fognaria di Marzamemi di questi giorni sono inaccettabili. Chiediamo con forza a chi oggi amministra la Città (e non dimentichiamo mai quanti li hanno voluti a quel posto) a che punto sia il collegamento fra la vecchia condotta fognaria e quella di nuova realizzazione, su cui tante speranze di risolvere questo problema sono state riposte. Così come deve essere preteso, quanto prima possibile, il ripristino del manto stradale del borgo interessato dagli scavi per la realizzazione della nuova condotta, in modo da offrire a cittadini e visitatori un look più adeguato alla fama ed all’importanza turistica ed economica di Marzamemi. Ci aspettiamo, pertanto, tempi certi e risposte esaustive!

Movimento Sociopolitico Cambiamenti

Movimento per la Rinascita di Pachino

Circolo Pachino 2020 Fratelli d’Italia

Movimento Pachino Azzurra