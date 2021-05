DA SAVE VILLA REIMANN SOLLECITO N. 15 AL SINDACO: LIBRI DISTRUTTI E PUERILI BUGIE

Sollecito n. 15 di Save Villa Reimann al sindaco di Siracusa: Con la presente sollecitiamo un riscontro all’Istanza avanzata da Save Villa Reimann in data 12 gennaio 2021 e nel contempo, cogliamo l’occasione per informarLa che il degrado del Lascito della gentildonna danese non interessa solo le strutture fin qui evidenziate e che proseguiremo nei prossimi giorni, ma anche altri campi che via via le andremo a segnalare.

Traendo spunto dalle recenti dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale secondo cui “Villa Reimann, negli ultimi 3 anni è stata del tutto rigenerata con la ricollocazione anche dei libri che erano tristemente custoditi in magazzini”, la informiamo che, contrariamente a quanto affermato i libri della biblioteca di Christiane Reimann NON sono MAI ritornati per il semplice fatto che non sono MAI usciti dalla Villa. Anzi, per la precisione, è vero il contrario dato che l’Assessorato alla Cultura ha provveduto tempo fa a trasferire dalla Villa alla Biblioteca Comunale alcune decine di libri che dovevano essere sottoposti a trattamento di disinfestazione. Inutile sottolineare che nessun trattamento di conservazione è stato eseguito ed i libri, tra cui alcuni volumi dell’Enciclopedia Britannica, non sono mai ritornati. Purtroppo il degrado e l’incuria hanno compromesso irrimediabilmente tanti libri, come le foto documentano, nonostante le sollecitazioni e le istanze avanzata da Save Villa Reimann fin dal 31 agosto 2015 rimaste desolatamente inevase.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello