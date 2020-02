IL TEATRO GRECO COPERTO DALLE STRUTTURE INDA? PORTIAMO I TURISTI AL MUSEO PAOLO ORSI..

“Per chi viene a Siracusa a vedere il Teatro Greco nel periodo degli spettacoli classici (si tratta di cinque mesi fra marzo e luglio ndr) e lo trova coperto dalle strutture necessarie per le rappresentazioni subisce un danno, danno che possiamo compensare con una visita al Museo Paolo Orsi con lo stesso costo”. Cos’è una battuta? Il turista a Roma va a vedere il Colosseo, ma per qualsiasi motivo non è possibile, allora lo si compensa con una visita al palazzo delle Esposizioni o a un museo capitolino? No, purtroppo non è una battuta. E’ una proposta di Francesco Italia, nella sua veste, sia pure provvisoria, di presidente della Fondazione Inda. L’ha fatta stamattina in una radio locale dove da tempo parla sempre senza contraddittorio alcuno, situazione che evidentemente gli è abbastanza congeniale. Per fortuna il presidente Musumeci ha avocato la questione fra Inda e Parco archeologico sulle modalità e sui costi degli spettacoli. Ma, come vediamo, continuano le frasi inutili, più divisive che propositive.