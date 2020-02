A MELILLI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL’80 PER CENTO, GRAZIE ANCHE ALL’IGM

Rep: Il Vice Sindaco di Melilli, che è anche Assessore con delega all’Ambiente, comunica che sono più che positivi i dati della raccolta differenziata dei rifiuti che si attesta quasi all’80%; infatti a fronte di un totale di 530 tonnellate di rifiuti 410 è la frazione differenziata durante l’ultimo mese. Il Vice Sindaco si dice entusiasta per tale risultato, frutto della collaborazione tra gli uffici competenti ed i cittadini nonché grazie ai servizi svolti e gestiti dagli operatori della IGM. E’ un ulteriore obiettivo che si aggiunge agli altri raggiunti da questa Amministrazione dall’inizio di questa legislatura. Melilli dimostra di essere una città che si avvia ad essere sempre più ecocompatibile e la nostra comunità è capace di affrontare sfide importanti. Ai cittadini, a tutti gli stakeholders, che in diversa maniera si adoperano, va il ringraziamento dell’Amministrazione. A breve si completerà la consegna di tutti i mastelli e carrellati ed inoltre saranno disponibili i CCR mobili (isole ecologiche) in Via Fani a Villasmundo ed in Piazza Giovanni Paolo II a Città Giardino per meglio conferire i piccoli RAEE oltre alla plastica-vetro-legno-cartone. Melilli si attesta quale Ente virtuoso sotto il lato ambientale e attrattore economico per lo sviluppo ecosostenibile e commerciale A questo importante risultato si aggiunge la programmazione di nuovi insediamenti produttivi e la riqualificazione di Marina di Melilli, altro obiettivo che l’Amministrazione vuole raggiungere in breve tempo.

IL VICE SINDACO Guido Marino