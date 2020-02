NEI PROSSIMI ANNI POSSIBILI 450MILA ASSUNZIONI NELLA P.A., NASCE “CGIL CONCORSI”

Rep: Il governo conta di assumere, nei prossimi tre anni, non meno di 450.000 persone: dopo anni di blocco delle assunzioni con il mancato ricambio tra coloro che hanno lasciato la Pubblica Amministrazione per raggiunti limiti di età, per la c.d. quota cento o per le altre forme di pensione anticipata quale opzione donna, precoci o usuranti, Ape volontario e sociale etc., finalmente l’avvicendamento nei ruoli della Pubblica Amministrazione, con un piano straordinario di assunzioni, sta per entrare nella fase cruciale.

E’ un’occasione storica: migliaia di giovani, disoccupati, precari, o lavoratori che intendono occupare posizioni superiori meglio remunerate o professionalmente più valide aspettano questa opportunità di lavoro nei servizi pubblici come un vero e proprio investimento di vita.

Ed è per questo che la nostra organizzazione non può farsi trovare impreparata: la Cgil ha deciso di venire in aiuto a tutti coloro che intendono partecipare ai concorsi creando una nuova struttura Fp – Cgil Concorsi.

Un sito internet, (www.concorsipubblici.fpcgil.it), una pagina facebook ( concorsi pubblici fp cgil siracusa) una mail dedicata (gigimu@katamail.com), una postazione di ascolto all’interno della categoria, sono gli strumenti con cui entreremo in contatto con coloro che hanno deciso di partecipare ai concorsi, già banditi o in via di pubblicazione, per accedere alla Pubblica Amministrazione.

I tutor saranno il vero e proprio riferimento dei partecipanti, da loro saranno guidati con istruzioni ed indicazioni sul percorso da svolgere e per agevolare il processo di apprendimento, i contenuti saranno sostanzialmente divisibili in due parti:

• la parte informativa: istruzioni su come si compila una domanda, cos’è un diario d’esame, quali sono le norme che regolano gli accessi alla P.A. ecc., ed una parte costantemente aggiornata quali bandi di concorso, news, scadenze, newsletter.

• la parte formativa divisa in:

saperi di base (con modalità e-learning), realizzazione di sette corsi di formazione a distanza che guideranno i partecipanti nel percorso di conoscenza della pubblica amministrazione, il perimetro delle sue regole, le caratteristiche del lavoro pubblico, i campi di intervento;

saperi specifici (lezione in streaming, aule diffuse, videolezioni), finalizzati alla preparazione dei partecipanti a specifici concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni.

BENVENUTI NEL PUBBLICO IMPIEGO!!

Il Segretario Generale della Fp-Cgil di Siracusa Il Tutor dei Corsi Il Responsabile Comunicazione

Franco Nardi Gigi Muti Gianni Rizzotto