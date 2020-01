SALVO RUSSO: NEI GRILLINI A SIRACUSA C’ERA UN SOLO MESSIA, UN RE, UN FEUDATARIO

Scrive Salvo Russo: Il 5 stelle è il più grande fallimento politico dal Dopoguerra! Lo dico da tempi non sospetti o quantomeno dal 2 marzo 2016, giorno nel quale mi sono cancellato da esso. Ero sì un attivista, uno che dava fastidio però. L’attivismo è sinonimo di attivarsi per fare qualcosa di utile per la nostra comunità, purtroppo però questo non veniva visto come un’opportunità bensì con fastidio da parte degli altri compagni di partito. Si partito, perché sempre di partito si è trattato. Anche se si cercava di far passare il famoso messaggio dell’”Uno vale Uno” in realtà tu se non facevi parte del Cerchio Magico, non valevi nulla. Dei nomi fatti sopra da Lei solo uno è quello che ha sempre contato, gli altri orbitano, orbitavano, intorno a lui, intorno al Re, al Messia, al feudatario. La prova inconfutabile di tutto ciò che dico? Ho decine di testimoni ad una riunione tenuta presso il suo studio dove lui cercava di imporre a me di attenermi alle sue linee altrimenti “potevo fare quello che volevo” a lui non interessava. Ovviamente con i toni vocali minacciosi del tipo “io sono io e voi non siete ****”.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE