MAURA FONTANA: SULLA MARINA DI ARCHIMEDE, IL COMUNE E’ MOLTO ATTENTO

Assessore Fontana, per la Marina di Archimede, nonostante tutto quello che è successo e lo stop ai lavori, stiamo parlando di una grande occasione occupazionale per Siracusa

Lo sappiamo bene e voglio anzi sottolineare che l’amministrazione non ha nessuna intenzione di abbandonare la Marina di Archimede. C’è una situazione in corso che vede alcuni aspetti giudiziari, ma non c’è dubbio che uno sbocco è possibile e c’è anche la possibilità di togliere i vincoli del Sin. Insomma, la Marina di Archimede è una questione in divenire che vede il Comune attento e propositivo.

Ultima vicenda quella che riguarda la stazione marittima, la struttura di supporto ai crocieristi siracusani

Fra il 12 e 18 febbraio stabiliremo il Rup visto che il funzionario a cui era stato assegnato va in pensione. Ovviamente per la gestione l’orientamento di massimo sarà quello di un bando di gara.

