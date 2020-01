AVEVA IN CASA 65 DOSI DI COCAINA, ARRESTATO

Proseguono con incisività i servizi della Compagnia Carabinieri di Siracusa finalizzati alla repressione del traffico delle sostanze stupefacenti.

Nel corso della serata scorsa i Carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente Linares Giovanni, siracusano classe 1997 e con precedenti di polizia, che a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 65 dosi di cocaina per un totale di quasi 20 grammi.

L’uomo, terminate le attività, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.