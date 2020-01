SALVATORE RUSSO: ECCESSIVE LE CIFRE A FM ITALIA PER LA PUBBLICITA’ DEL CAPODANNO 2020

Rep: Come anticipato ieri questo il resoconto di quanto il comune di Siracusa ha speso per il Capodanno 2020: quasi 28 mila euro.

Ecco i dettagli e le qualche curiosità:

Vigili del fuoco 1032 euro

Gruppo Elettrogeno 855 euro

Transenne 647 euro

Servizio di Sicurezza + integrazione 3259 euro + 1700 euro

Soccorso Sanitario 800 euro

Service 9394 euro

Pubblicità 3660 euro

RadioFreccia 1500 euro

Mosaiko 2200 euro

Neri a Pois 1440 euro

Bagni chimici 426 euro

SIAE 900 euro

—————

Alla fine spesi in totale 27813 euro

Previsto dal bando (non aggiudicato) 26840 euro

Curiosità:

1) L’Amministrazione Comunale fa sua la nostra proposta di fare suonare band locali e ne sono felice (forse solo i Mosaiko non sono siracusani, se così non fosse chiedo scusa ma io conosco solo i Radiofreccia che in passato si sono esibiti gratuitamente negli eventi Archimede in Movimento, gratuiti, da me organizzati). Purtroppo fa suonale solo 3 band, si sarebbe potuto dare molto più spazio a tante altre realtà locali, tanti studenti per mantenersi gli studi.

2) Il preventivo di Promo Italia (Pubblicità) di 3660 euro viene accettato il 27 dicembre per cui anche facendo tutto nella stessa giornata (realizzazione dello spot radio) significa che i giorni utili sono stati 4, dal 27 al 31 compreso, per cui dando per scontato 660€ per il presentatore (Mimmo Contestabile, uno dei più bravi che abbiamo in Italia) considerando circa 3000 euro diviso i 15 passaggi previsti, diviso i 4 giorni, ovvero 60 passaggi radio in tutto, significa che ogni passaggio è costato 50 euro. Insomma roba da Radio Commerciale Nazionale. Io non ascolto più da tempo FM Italia ma pagare queste cifre mi sembra alquanto eccessivo, solo una mia considerazione personale.

3) Il service mi dicono che quei soldi li valeva tutti, come sicuramente li valgono tutti per ognuno dei servizi, come la sicurezza, i soccorsi e servizi vari. Mi chiedo se per ogni evento pubblico si spendono tutti quei soldi in sicurezza.

Che ne pensate di queste cifre? Segui la nostra pagina per rimanere informato/a e magari scoprirai che quell’evento a cui hai partecipato ha ricevuto consistenti contributi economici (Patrocini Onerosi).

Tutto legittimo, ma che pare beffardo dato che se un’associazione non vicina all’amministrazione fa una richiesta si vede rispondere che non ci sono soldi (per te ovviamente), se e quando ti rispondono ovviamente.

Salvatore Russo

SALVATORE RUSSO: ECCESSIVE LE CIFRE A FM ITALIA PER LA PUBBLICITA’ DEL CAPODANNO 2020

