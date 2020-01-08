STUDENTI DISABILI: IL LIBERO CONSORZIO GARANTISCE IL SERVIZIO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

STUDENTI DISABILI: IL LIBERO CONSORZIO GARANTISCE IL SERVIZIO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

Rep: Il Capo del quinto settore, dott.ssa Antonella Fucile, comunica che con delibera di Giunta dello scorso 20 dicembre, il Libero Consorzio comunale ha dato continuità al servizio Asacom fino al termine dell’anno scolastico, utilizzando le somme residue trasferite dalla Regione e le somme disponibili attraverso il decreto  dell’Assessorato regionale alla Famiglia.

Sono 19 le cooperative che si occupano del servizio di trasporto e assistenza all’Autonomia e alla comunicazione degli studenti disabili, circa duecento (cinque sono gli studenti universitari), che frequentano gli istituti scolastici superiori in provincia di Siracusa.

STUDENTI DISABILI: IL LIBERO CONSORZIO GARANTISCE IL SERVIZIO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO ultima modifica: 2020-01-08T13:46:31+02:00 da IfattiSiracusa
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