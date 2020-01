COSTITUITA A CALTAGIRONE LA COOPERATIVA DEGLI AZIONISTI DI AEROLINEE SICILIANE

Rep: È stata costituita la cooperativa degli azionisti frazionari di Aerolinee Siciliane a Caltagirone, presso lo studio del notaio Marco Francesco Mauceri. La società riunisce i futuri soci che parteciperanno con frazioni di quota individuali.

Aldo Di Benedetto, presidente della cooperativa ha spiegato che questa rappresenta la prima realtà del progetto di Aerolinee Siciliane.

“Il nostro motto aziendale è People for People to Fly e questa espressione implica l’obbligo morale per la società di essere trasparente e consentire a tutti i siciliani con capacità di spesa di far parte della prima compagnia aerea a capitale diffuso e con una forte attenzione al cliente, al socio, al ruolo sociale dell’impresa.”

L’impegno per far decollare tutta la Sicilia ha segnato quindi il primo passo concreto, con questo strumento societario che ammetterà quanti vogliono partecipare con quote minime da 400 a 1999 euro. “Il capitale sociale sottoscritto potrà essere utilizzato esclusivamente per capitalizzare la costituenda Aerolinee Siciliane SpA.”

La SpA, in linea con la filosofia di intervento basata sulla proprietà popolare e diffusa, sarà costituita con il cosiddetto sistema duale e cioè basata su un Consiglio di Sorveglianza, espressione delle varie categorie di soci e di un consigliere indipendente, e un Consiglio di Gestione che invece sarà responsabile della gestione ordinaria.

La Cooperativa dei Piccoli Azionisti entrerà a far parte di diritto proprio del Consiglio di Sorveglianza di Aerolinee Siciliane, con un proprio rappresentante, assicurando così una forte partecipazione ai soci che entreranno nel capitale con quote minime.

Chiunque abbia requisiti di onorabilità e volontà di partecipare al primo grande progetto autenticamente siciliano e a capitale diffuso per far volare la nostra terra, può prendere contatto con il comitato promotore delle Aerolinee e con la cooperativa per il tramite del sito www.aerolineesiciliane.it. Nella schermata dei soci, sarà sufficiente fornire i propri dati e dichiarare quanto vale la propria quota da versare, con un minimo di 400 Euro.

I soci ordinari individuali invece potranno partecipare versando duemila euro, mentre le imprese potranno sottoscrivere un minimo di diecimila euro.

“Sono già quattrocento i richiedenti per entrare nella società a vario titolo, da quando è stato messo online il sito, il 6 gennaio. Le imprese che hanno aderito chiedendo di sottoscrivere più di cinquantamila euro sono già dieci.”

Nei prossimi giorni, il comitato promotore darà notizia di come rendere effettiva la partecipazione e la data per la costituzione della Società per Azioni che darà vita alle Aerolinee Siciliane.

COSTITUITA A CALTAGIRONE LA COOPERATIVA DEGLI AZIONISTI DI AEROLINEE SICILIANE

ultima modifica: da