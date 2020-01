MARCO FATUZZO: FIRME FALSE E BROGLI SONO SEGNALI INQUIETANTI, ANCORA PEGGIO LA LENTEZZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Marco Fatuzzo, ma cosa succede a questa città? Nel 2013 firme false nella competizione elettorale, nel 2018 i brogli elettorali…

Sono segnali certamente inquietanti, che fanno male all’immagine della nostra città, perché gettano un’ombra sullo svolgimento delle competizioni elettorali, che dovrebbero essere la manifestazione più trasparente del rispetto della democrazia rappresentativa e quindi della sovranità popolare riconosciuta dalla nostra Costituzione. Ciò che, tuttavia, stupisce vieppiù è la lentezza del sistema della giustizia amministrativa, che, almeno in casi simili, sarebbe deputata ad intervenire in tempi più rapidi, quanto per fare chiarezza sull’eventuale inquinamento del voto (vero o presunto che sia), tanto per l’accertamento sul piano penale delle responsabilità personali ove esistenti. E’ inaccettabile, ad esempio, che solo nel gennaio 2020, si sia giunti alla condanna degli autori della falsificazione delle firme per la presentazione della lista del M5Stelle alle comunali di Palermo del 2012. Otto anni sono davvero troppi per un pronunciamento di primo grado!

