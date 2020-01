UNA PREGIUDICATA EVADE DAI DOMICILIARI E VA A CASA DELLA SORELLA

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo della Compagnia di Siracusa, impegnati in un servizio di controllo ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale, hanno arrestato FIASCHE’ Angela, classe 1988, casalinga siracusana e pregiudicata, per il reato di evasione.

La donna infatti, benché in regime di detenzione domiciliare, al momento del controllo non era presente in casa. I militari dell’Arma hanno quindi immediatamente avviato le ricerche, rintracciandola poco dopo a casa della sorella, presso la quale si era recata senza alcuna autorizzazione.

La FIASCHE’ è stata ricondotta quindi nuovamente agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e dovrà in futuro rispondere di un nuovo reato.