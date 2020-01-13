MANDORLA D’AUTORE / IL MAESTRO GIUSEPPE ARENA PORTA LE GRANITE MESSINESI ALLA FINALE DI RIMINI

MANDORLA D’AUTORE / IL MAESTRO GIUSEPPE ARENA PORTA LE GRANITE MESSINESI ALLA FINALE DI RIMINI

Rep: Il maestro gelatiere messinese Giuseppe Arena è l’unico siciliano che parteciperà a “Mandorla d’autore”, il primo concorso che il portale delle pasticcerie e delle gelaterie Goloasi.it ha organizzato in partnership con Città del Gelato. Il contest decreterà il miglior gelato artigianale alla mandorla di Toritto, realizzata esclusivamente con mandorle provenienti dal presidio Slow Food e prodotta da Città del Gelato. 

Grande spazio è lasciato alla creatività dei gelatieri che potranno variegarla, abbinarla ad altri gusti o lasciarla in purezza realizzando un gelato, un sorbetto o una granita. 

Proprio la granita, specialità per eccellenza di Messina, è stata scelta da Giuseppe Arena per partecipare al concorso. Il professionista messinese infatti è molto noto in città per la preparazione di ottime granite in svariati gusti con l’utilizzo di frutta fresca a km zero. Arena proporrà la granita “Ambrosia” preparata con mandorla di Toritto, arancia rossa di Ribera dell’azienda Simone Gatto, miele di ape nera sicula dell’azienda di Claudio Meli, grue di cacao e infusione di gelsomino. 

Sono orgoglioso di rappresentare la Sicilia in questo importante concorso e di portare in alto i valori, i prodotti e il lavoro degli artigiani della nostra terra – ha affermato il gelatiere messinese -. Mi sono ispirato all’Ambrosia, bevanda degli Dei, e punto a conquistare la giuria con la granita messinese, una specialità che tutto il mondo ci invidia”.

La gara si svolgerà a Rimini in occasione del Sigep 2020, l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al gelato artigianale e all’arte del dolce che prenderà il via alla fiera di Rimini sabato 18 gennaio. I 12 finalisti provenienti da tutta Italia realizzeranno il proprio gusto che verrà fatto degustare alla giuria tecnica e al pubblico presente. La somma dei voti decreterà il vincitore della prima edizione di Mandorla d’Autore by Città del Gelato. 

MANDORLA D’AUTORE / IL MAESTRO GIUSEPPE ARENA PORTA LE GRANITE MESSINESI ALLA FINALE DI RIMINI ultima modifica: 2020-01-13T13:48:23+02:00 da IfattiSiracusa
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