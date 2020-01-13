SALVO CARUSO: LA RACCOLTA DEL FARMACO DAL 4 AL 10 FEBBRAIO

SALVO CARUSO: LA RACCOLTA DEL FARMACO DAL 4 AL 10 FEBBRAIO

Rep: Mercoledì 15 gennaio alle ore 10 nella sede di Federfarma Siracusa in via Aristofane 8 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della Giornata di raccolta del Farmaco 2020. L’iniziativa, giunta alla ventesima edizione, è curata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus la cui “mission” è rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti, attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già operano contro la povertà sanitaria, testimoniando un cammino di educazione alla condivisione e alla gratuità. “La novità di quest’anno – dichiara Salvo Caruso, presidente provinciale di Federfarma – è che la Giornata di raccolta del farmaco durerà un’intera settimana, dal 4 al 10 febbraio, con dunque maggiori opportunità di donazioni da parte degli utenti”.

SALVO CARUSO: LA RACCOLTA DEL FARMACO DAL 4 AL 10 FEBBRAIO ultima modifica: 2020-01-13T14:13:39+02:00 da IfattiSiracusa
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