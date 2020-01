Rep: Risultato eccellente che giunge dalla Spagna per la coppia di ballerini siracusani Riccardo Aliffi e Claudia Arnone. A Benidorm, vicino Alicante, si è disputata la XV edizione della Dance Sport Cup, competizione di livello internazionale tenutasi dal 10 al 12 gennaio, a cui hanno partecipato atleti da tutto il mondo. La coppia aretusea ha raggiunto il podio piazzandosi al terzo posto nella categoria WDSF Senior 1 Danze Standard, nonostante la maternità che negli ultimi due anni li ha tenuti lontani dalle piste di ballo. ”È stata una grande emozione tornare a danzare su palcoscenici di questo calibro e dedichiamo questo risultato al nostro piccolo bimbo” – dichiara Claudia. “Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra città e l’Italia all’estero, ed entusiasti di tutto il tifo di parenti, amici e simpatizzanti che ci hanno sostenuto via social ed in diretta streaming facendoci sentire vicini anche se a centinaia di chilometri di distanza” – queste le parole di Riccardo che aggiunge: “Quando danziamo, cerchiamo di trasmettere allo stesso tempo la nostra passione per la danza sportiva e l’amore che proviamo l’uno per l’altro, un mix vincente che dura da ben 23 anni”. Adesso il prossimo appuntamento sarà il Campionato del Mondo che avrà luogo in Belgio nei primi di febbraio, competizione che prevede la partecipazione di circa 200 coppie



DUE BALLERINI SIRACUSANI IN SPAGNA SI FANNO ONORE A LIVELLO INTERNAZIONALE

