FIRME FALSE, BUGIE, BROGLI, SENTENZA TAR, MA ITALIA NON SI DIMETTE

COME FA L’AVVOCATO FRANCESCO ITALIA A NON DIMETTERSI DOPO CHE C’E’ STATA UNA SENTENZA CHE HA ANNULLATO LA SUA PROCLAMAZIONE? COME FA A NON DIMETTERSI DOPO AVER COSTRETTO IL CONSIGLIO COMUNALE ALLO SCIOGLIMENTO PER L’IMPOSSIBILITA’ DI APPROVARE IL SUO CONSUNTIVO 2018? COME FANNO I SIRACUSANI A NON CHIEDERE CON FORZA NUOVE ELEZIONI E UNA SVOLTA DI TRASPARENZA E DEMOCRAZIA IN PARTICOLARE PER GLI EVENTI ELETTORALI?

Ecco in sintesi perché Italia deve andare via invece di attaccarsi ancora più alla poltrona:

E’ stato vice sindaco di Garozzo per cinque anni con Firme False;

Ha detto pubblicamente bugie ai siracusani sostenendo che per il bar al castello Maniace era tutto in regola. Il Tar lo ha smentito con la sentenza dei giorni scorsi;

Il consuntivo del suo primo anno da sindaco è stato bocciato dal Consiglio comunale, compresi i suoi consiglieri di maggioranza;

Il Tar il 10 dicembre 2019 ha annullato per brogli elettorali la sua proclamazione insieme a quella del Consiglio comunale e al verbale di ballottaggio;

Con uno staff di avvocati ha ottenuto destando sorpresa e il rammarico della città due sospensive dal Cga fino all’8 aprile prossimo;

Resta provvisoriamente sindaco, ma è un sindaco sub judice che il Tar ha cancellato per manifesti brogli elettorali e la sentenza del Tar non può essere sospesa per sempre.

COME FA L’AVVOCATO FRANCESCO ITALIA A NON DIMETTERSI? PERCHE’ LE FORZE POLITICHE NON TUTELANO UNA CITTA’ CHE CON LA SENTENZA SUI BROGLI HA PERSO QUEL RESIDUO DI CREDIBILITA’ RIMASTA DOPO LA VICENDA DI FIRME FALSE?