A PRIOLO DA OGGI PREVENZIONE ONCOLOGICA A 360 GRADI

Rep: Progetto di prevenzione oncologica gratuita per i cittadini residenti nel territorio comunale. Rinnovata questa mattina la convenzione tra il Comune di Priolo, l’ASP di Siracusa e l’Isab. A siglare l’accordo il Sindaco di Priolo, Pippo Gianni, il direttore generale dell’ASP, Salvatore Lucio Ficarra e il vicedirettore generale Risorse Umane e Relazioni Esterne di Isab, ing. Claudio Geraci.

L’Amministrazione comunale ha deciso quest’anno di integrare con 5 mila euro le somme finanziate da Isab, per un totale di 35 mila euro. Potranno così essere effettuati gratuitamente, presso i locali del Centro Diurno per anziani, esami ginecologici per la prevenzione del carcinoma dell’ovaio e dell’endometrio, ecografie dell’addome ed esami dermatologici. L’ASP garantirà inoltre la figura di un infermiere professionale.

“Beneficiari degli interventi – ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni – saranno tutti i cittadini di Priolo che ne faranno richiesta, compresi i dipendenti comunali, indipendentemente dalla fascia di età e di reddito, con l’obiettivo di non disperdere le risorse”. “Il diritto alla salute e ad un’adeguata qualità della vita è prioritario – ha concluso il primo cittadino – e anche chi ha difficoltà economiche e non può permettersi di pagare esami costosi potrà eseguirli a costo zero”.

Il progetto di prevenzione oncologica ha erogato ad oggi circa 9000 esami diagnostici, fornendo un utile strumento di assistenza e prevenzione sanitaria.