AVEVA UN BANCHETTO DI CALDARROSTE, MA VENDEVA COCAINA

I Carabinieri della Stazione di Sortino, durante servizio coordinato disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Augusta, sono intervenuti nella piazza antistante la Villa Comunale, ed hanno arrestato FONTANA Luigi, 51enne, venditore ambulante di caldarroste.

Alla vista della pattuglia di carabinieri che lo stava andando a controllare, l’uomo è fuggito correndo verso un vicino chioschetto sito una zona terrazzata della Villa Comunale dove la consorte gestisce una panineria ed ha tentato di disfarsi della droga che nascondeva gettandola nel sottostante piazzale. L’involucro è però caduto proprio nelle mani di altri carabinieri che si trovavano nel piazzale per controllare alcuni soggetti, che a loro volta cercavano di dileguarsi.

I militari hanno quindi arrestato in flagranza di reato il FONTANA, avendo accertato che l’involucro lanciato conteneva ben 26 grammi di cocaina suddivisa in 50 dosi, sequestrando nello stesso contesto all’uomo anche la somma di euro 2.900 quale presunto provento di pregressa attività di spaccio.

Anche i soggetti controllati hanno purtroppo offerto motivi di procedere: i Carabinieri hanno infatti rinvenuto sulla persona del 18enne B.S 13 grammi di marijuana, suddivisa in 3 involucri, e lo hanno denunciato in stato di libertà con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente; ed ancora, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacenti A.M., di anni 41, avendogli trovato indosso un’ulteriore dose di analoga sostanza.

Nel medesimo contesto, il servizio a largo raggio ha permesso di controllare 53 mezzi e 67 persone, elevare contravvenzioni al Codice della Strada ammontanti a circa 2.800 euro di sanzioni e decurtare un totale di ben 25 punti patente.