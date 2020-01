DOMENICA LE VOCI DEL MITO AL TEATRO ALFEO

Rep: Alfredo Mauceri della compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri, insieme con Arianna Vinci nel duplice ruolo di interprete e regista, sarà il protagonista del terzo appuntamento di “Giudecca Cine & Drama”.

“Voci dal Mito: Alfeo e Aretusa”, il titolo dello spettacolo che andrà in scena domenica 26 gennaio, alle 18, al teatro Alfeo di via della Giudecca. Si tratta di un viaggio attraverso il tempo, che ci riporta agli inizi della civiltà da cui proveniamo: l’antica Grecia. Siracusa, la più temibile rivale di Atene, porto di ricchezza e di prosperità per tutti coloro che abitavano l’isola di Ortigia. Ed è proprio qui, sullo sbocco del mare, che ancora oggi riecheggia forte l’eco di due voci che hanno attraversato secoli e che giungono fino a noi limpide e cristalline, come lo zampillio leggero dell’acqua che sgorga da una sorgente: Alfeo e Aretusa.

La rassegna “Giudecca Cine & Drama”, ideata da Alfredo Mauceri e con la direzione artistica di Antonio Casciaro, proseguirà ogni weekend fino al prossimo 9 febbraio.