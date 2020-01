UN NUOVO PORTALE ON LINE PER PALAZZOLO, IL BORGO PIU’ BELLO D’ITALIA

Rep: È da oggi online il nuovo sito di Heritage Experience Palazzolo Acreide ( https://heritageexperience.it/ ). Il portale nasce con l’obiettivo di essere il miglior strumento possibile per raccontare al mondo esterno uno dei “borghi più belli d’Italia”, attraverso il carattere gioviale e festoso dei suoi abitanti. Il sito è già un punto di riferimento per chi vuol scoprire Palazzolo e i suoi dintorni: al suo interno sono facilmente fruibili le indicazioni su dove mangiare e soggiornare, dove e con chi godersi esperienze di ogni tipologia ed una sezione sempre aggiornata sugli eventi, le manifestazioni, l’arte e le mostre. Uno spazio virtuale di orientamento per chi ha intenzione di visitare Palazzolo ed il desiderio di entrare a contatto con la comunità palazzolose ma che, allo stesso tempo, si pone come strumento di promozione per le aziende locali che possono proporre i propri servizi. Il contributo della comunità si svilupperà anche con la pubblicazione di ricette, consigli, tour, storie, eventi, in modo da far emergere la genuinità del paese che ha rappresentato più che degnamente il territorio degli Iblei nell’ultima finalissima della trasmissione Rai “Il Borgo dei borghi”. «A breve, il portale si arrichierà della mappatura delle principali attrattive, con focus su musei, mostre, chiese, monumenti e percorsi – afferma la presidente di Heritage Experience Palazzolo Acreide, Maria Iangliaeva Gallitto – per non perdersi asssolutamente nulla delle bellezze di questo territorio». Ricordiamo che “Heritage Experience Palazzolo Acreide” è un’associazione senza scopo di lucro che ha messo insieme oltre trenta aziende che hanno in comune l’obiettivo di diversificare e migliorare l’offerta turistica nel comprensorio Ibleo. Si tratta di eccellenze nel settore dei servizi turistici, dell’ospitalità, dell’offerta esperenziale, della ristorazione e della pasticceria.