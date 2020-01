OGGI I GIORNALISTI CATTOLICI SI AFFIDANO ALLA MADONNINA

Rep: Venerdì 24 gennaio 2020 – festa di San Francesco di Sales – alle 15.00, davanti all’altare della Madonnina, alla presenza dell’Arcivescovo di Siracusa S.E. Mons. Salvatore Pappalardo si svolgerà la cerimonia dell’Affidamento dei giornalisti Cattolici di Sicilia alla Beata Vergine Maria delle Lacrime. Seguirà il Corso per la formazione dei giornalisti sul tema: “Verità e responsabilità. Una questione deontologica per i giornalisti italiani”. Relatori: Domenico Interdonato, giornalista, presidente Ucsi Sicilia, S.E. Mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa, S.E. Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, Delegato Episcopale della C.E.SI. per le Comunicazioni sociali, Vania De Luca, giornalista vaticanista, presidente Nazionale Ucsi, don Paolo Buttiglieri, giornalista, Consulente Ecclesiastico Ucsi Sicilia. Modera Salvatore Di Salvo, componente della Giunta Nazionale Ucsi e presidente provinciale Ucsi Siracusa.

Una giornata di preghiera e fraternità

della Casa della Carità

Sabato 25 gennaio 2020, i volontari della “Casa Carità” della Basilica si raduneranno per un momento di preghiera insieme alle famiglie che frequentano la struttura con il seguente programma: ore 8.30 raduno e pellegrinaggio recitando il Santo Rosario lungo i viali del Santuario con la copia del quadretto della Madonnina; visione del Documentario della Lacrimazione della Madonnina; venerazione Reliquiario delle Lacrime in cripta; una colazione e un momento di fraternità chiuderà la mattinata.

La Domenica della Bibbia

Domenica 26 gennaio 2020, per la prima volta, LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO, voluta dal Santo Padre FRANCESCO per “far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture”. Per l’occasione saranno benedetti i vangeli e le bibbie che i fedeli porteranno in Santuario in segno di accoglienza del dono della Parola che Dio, durante le Sante Messe di Sabato 25 gennaio alle ore 18.30 e di domenica alle ore 8.00 in Oratorio e alle ore 12.00 e 19.00 in Basilica.