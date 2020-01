AVEVA A CASA COCAINA E HASHISH

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno tratto in arresto in flagranza di reato, BRAMANTE Vincenzo, classe 1987, siracusano, disoccupato e pregiudicato.

I Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione nel corso della quale sono stati rinvenuti all’interno dello studio un involucro di plastica contenente hashish per un peso complessivo di 45 grammi, 16 dosi già confezionate di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi, vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 400 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente sequestrato sarebbe stato destinato probabilmente allo spaccio nella città di Siracusa ed avrebbe consentito di guadagnare una cospicua somma di denaro.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.