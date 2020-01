SE PUOI, REGALA UN FARMACO A CHI NE HA BISOGNO

Rep: Si è svolta questa mattina nella sede di Federfarma Siracusa la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2020 della Giornata di raccolta del Farmaco, curata ormai da vent’anni dalla fondazione onlus Banco Farmaceutico.

“Quest’anno, proprio in occasione del ventennale dell’inziativa, dedicheremo alla raccolta dei farmaci un’intera settimana, dal 4 al 10 febbraio – dichiarano Salvatore Caruso, presidente di Federfarma e Massimo Tirantello, primario di Neonatologia all’Ospedale Umberto I di Siracusa e coordinatore provinciale del Banco Farmaceutico – daremo così maggiori opportunità a chi ha la possibilità di aiutare chi ha bisogno”.

“Donare un farmaco al Banco Farmaceutico acquistandolo in una delle farmacie aderenti, al di là del risvolto sociale certamente positivo – commenta Salvatore Caruso – offre l’opportunità di trasformare un gesto di generosità in un’azione concreta e immediatamente tangibile, visto che nessun farmaco acquistato verrà sprecato e ciascuno degli enti che si dedicherà della distribuzione avrà a disposizione esattamente i farmaci di cui ha bisogno”.

“Lo scorso anno, in una sola giornata, abbiamo raggiunto numeri importanti – continua Massimo Tirantello – con 24 farmacie aderenti in tutta la provincia e 1849 farmaci donati a 15 enti benefici, ma quest’anno, approfittando di un’intera settimana, contiamo di aumentare considerevolmente la quantità di farmaci raccolti”.

“Tengo infine a precisare – conclude il presidente di Federfarma Caruso – che i primi contributori dell’iniziativa sono proprio le farmacie che, per aderire al Banco Farmaceutico, versano una quota di iscrizione”.

L’invito è dunque quello di recarsi in farmacia dal 4 al 10 febbraio per provare, ciascuno secondo le proprie possibilità, ad aiutare le persone in difficoltà.