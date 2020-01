EDY BANDIERA: 120MILA EURO PER LA FAMIGLIA SAPIENZA. INSIEME AL PRESIDENTE MUSUMECI ABBIAMO MANTENUTO L’IMPEGNO ASSUNTO

Rep: Impegno mantenuto. Attraverso il fondo di solidarietà regionale, previsto nella nuova legge regionale per la pesca, voluta dal Governo Musumeci, con Decreto n.819 del 20 dicembre 2019, sono stati assegnati oltre 118 mila euro alla famiglia Sapienza di Siracusa che, la notte del 4 maggio, ha visto affondare il proprio peschereccio “Zaira”, al largo dell’isola di Malta, a causa delle avverse condizioni meteo marine, con il conseguente drammatico decesso del comandante e capo famiglia, Luciano Sapienza, insieme al giovane Toumi Zakaria, marittimo marocchino.

A renderlo noto l’Assessore per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera: “Insieme al Presidente Musumeci, abbiamo mantenuto l’impegno preso. Seppur tale ristoro non potrà colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Luciano Sapienza, con questo contributo ci siamo concretamente adoperati per mettere in condizioni la famiglia di fare ripartire la propria impresa di pesca con l’acquisto di un’altra imbarcazione e poter gradualmente tornare alla concretezza e normalità della quotidianità, senza il peso della difficoltà economica che il naufragio ha ovviamente generato”.

Nella fattispecie sono stati assegnati € 100.398,55 per l’acquisto di una nuova imbarcazione, € 8.738,99 al figlio del defunto, Fabio Sapienza, in quanto marittimo imbarcato;

€ 9.921,99 alla moglie-erede dello scomparso Luciano.

Il contributo grava sul “Fondo di solidarietà regionale della Pesca e dell’Acquacoltura”, contenuto all’interno della legge regionale sulla Pesca Mediterranea, approvata dal Parlamento siciliano lo scorso giugno, dopo quasi vent’anni di assenza di provvedimenti legislativi in materia.