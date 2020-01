INCONTRO PUBBLICO PER AEROLINEE SICILIANE, PRESENTI DUE SINDACI

Rep: Ieri sera, presso l’agriturismo Valle dei Margi, si è tenuto il secondo incontro pubblico di Aerolinee Siciliane. Per il comitato promotore erano presenti Giacomo Guasone, Mara Arcifa, Luigi Crispino e il presidente della cooperativa dei piccoli azionisti della compagnia Aldo Di Benedetto. Nel corso dell’incontro, sono state illustrate le linee guida dell’iniziativa imprenditoriale e le fasi previste per l’operatività. In platea, oltre a imprenditori e cittadini che hanno deciso di partecipare alla compagine sociale, anche i sindaci di Grammichele Giuseppe Purpora e di Licodia Eubea, Giovanni Verga.

Il comitato promotore di Aerolinee Siciliane proseguirà nei giorni a venire gli incontri con singoli cittadini, imprenditori, amministratori pubblici.

“Questo progetto si basa sull’azionariato popolare. Nessuno è troppo piccolo per essere imprenditore e autore della rinascita siciliana. La compagnia siciliana, nasce sulle gambe e la volontà di migliaia di persone.”