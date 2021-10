LA CARITAS DI NOTO: FACILE ATTACCARE STANDO ALLA FINESTRA

Rep: In merito ai fatti accaduti in questi giorni, che hanno avuto una notevole

risonanza nei mezzi di comunicazione, relativi all’occupazione abusiva

dei locali adiacenti la Chiesa Sant’Antonio Abate di Noto, riteniamo di

precisare quanto segue.

La famiglia che ha occupato i suddetti locali scassinando la porta

d’ingresso, è seguita da mesi dalla nostra Caritas cittadina attraverso

aiuti che vanno dal pagamento di affitti della precedente abitazione, di

utenze di energia elettrica e alla consegna domiciliare di alimenti

corrisposti attraverso la bottega solidale.

La signora ha chiesto aiuto, per trovare una dimora dignitosa, al parroco

del Crocifisso di Noto il quale, dopo un lungo periodo di ricerca, non ha

trovato la disponibilità di proprietari ad affittare (anche per brevi periodi)

la propria abitazione alla famiglia suddetta.

Noi in genere siamo abituati a lavorare in silenzio secondo il dettame

evangelico “non sappia la tua destra quello che fa la sinistra” tuttavia,

considerato l’attacco gratuito e ingiustificato dei social nei confronti della

Caritas, unica ancora di salvataggio per la famiglia in questi mesi,

riteniamo opportuno evidenziare la profonda “ipocrisia” di quanti hanno

trovato facile indignarsi, (senza conoscere la storia e senza un minimo

di solidarietà), specie in un momento in cui molte case sfitte sono

disponibili per il business delle case vacanza. La società civile cresce se

sa guardare il bisogno delle famiglie più fragili e non il rigido protocollo

della borsa valori.

Precisiamo che il locale occupato è l’unico spazio disponibile per le

riunioni e le attività pastorali della parrocchia e che né il parroco (sempre

disponibile all’aiuto), né il legale rappresentante sono stati

precedentemente interpellati dalla famiglia occupante.

Al momento le parrocchie di Noto e la Caritas cittadina hanno già

gratuitamente concesso a famiglie fragili (anche se temporaneamente)

le poche abitazioni disponibili e continuano a seguire le tante famiglie

che a loro si rivolgono attraverso la bottega solidale, la mensa e la

raccolta alimentare. La denunzia riguardante l’occupazione del locale con

lo scassinamento della porta, il danneggiamento della facciata e i lavori

abusivi che sono in atto, era un atto dovuto da parte della Curia, ma non

ha comportato fino ad oggi un forzoso sgombero dei locali che

continuano ad ospitare la famiglia con l’utenza elettrica a carico della

Parrocchia.

Si auspica che, con l’ausilio dei Servizi Sociali del Comune, la situazione

possa risolversi al più presto, considerata anche la carenza di condizioni

igienicosanitarie dei locali privi di servizi. È facile attaccare e denunciare

sui social l’operato degli altri, restando a guardare alla finestra,

indifferenti e apatici, senza assumerci la responsabilità verso gli altri e

verso la società.

Il Direttore della Caritas Diocesana

Don Alessandro Paolino

L’addetto stampa

Dr. Giuseppe Malandrino